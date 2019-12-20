中国一次成功发射九颗卫星

中国今天（20日）11时22分在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，以“一箭九星”的方式成功发射中巴地球资源卫星04A星、赠埃塞俄比亚微小卫星以及“天琴一号”技术试验卫星等9颗卫星。

据中新网报道，中巴地球资源卫星04A星是中国和巴西两国合作研制的第6颗卫星，将接替中巴地球资源04星获取全球高、中、低分辨率光学遥感数据，为中巴两国资源系列卫星数据应用拓展至全球高分辨率业务领域奠定基础，同时还能为巴西政府实现对亚马逊热带雨林及全国环境变化监测等提供高技术手段。

赠埃塞俄比亚微小卫星由中国无偿捐助，是埃塞俄比亚首颗人造地球卫星，质量约65公斤，设计寿命2年，主要装载多光谱宽幅相机，能够获取农林水利、防灾减灾等领域多光谱遥感数据，支撑埃塞俄比亚开展应对气候变化研究。

“天琴一号”技术试验卫星是中国“天琴”引力波探测计划的首颗技术验证卫星。该计划是由中国科学院院士、中山大学校长罗俊于2014年提出、以中国为主导的国际空间引力波探测计划，拟在地球轨道上部署3颗卫星，组成臂长十几万公里的等边三角形编队，构成空间引力波探测天文台，实现探测引力波的目的。获取的观测数据将用于开展引力波、宇宙学、天文学等方面的基础科学研究。

据悉，承担此次发射任务的长征四号乙运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属上海航天技术研究院抓总研制，这是长征系列运载火箭的第322次飞行。