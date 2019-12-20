富士康员工被曝盗卖iPhone瑕疵零件获利4000万美元 鸿海：正在调查

富士康员工被曝涉iPhone黑产事件，一名台商团队与富士康郑州厂高级干部合作，低价购买应销毁的iPhone组件瑕疵品，再以原厂良品转卖，涉案高达4200万美元（5693万新元）。

据澎湃新闻报道，近日台媒又报道富士康员工涉iPhone黑产事件，可能给苹果每年带来近30亿美元的损失。

一名台商爆料称，他的团队与iPhone代工厂富士康郑州厂高级干部合作两年多，低价买进原本应该销毁的iPhone零组件瑕疵品，经简单加工，再以原厂良品的名义转卖，三年时间涉案金额达高达4200万美元。这也是目前涉及金额最大的iPhone黑产案件之一。

这名台商今年2月因故与前述郑州厂干部闹翻，回台后，他先向富士康母公司鸿海投诉，但未获回应，之后转向苹果总公司检举，寄了电子邮件到苹果总公司及CEO库克（Tim Cook）的信箱。目前，苹果公司收到邮件后转给亚洲稽核单位进行调查。

针对这一事件，鸿海前天先回应称，公司一直遵循诚信经营守则，亦要求所有员工务须恪守职场道德与相关规范，故无论报道内容是否属实，公司都愿以最严谨的态度面对与查察，因此本公司不但已启动内部稽查程序，并亦同时报请有关单位进行侦查办理，一旦查明属实，公司绝不宽贷。

这一iPhone黑产传闻所涉数额巨大，一旦查实对富士康的影响将带来负面影响，同时也会让iPhone用户担忧市场上是否有瑕疵品iPhone出售。

据澎湃新闻记者从苹果公司了解，该公司确实收到了类似举报邮件并转发给了相关部门进行处理。苹果相关人士称，若收到投诉邮件转有关部门处理并回复投诉人，是正常的程序，目前为止并不会公开评论此事。

不过，前天晚上，鸿海又发出了第二份声明，在这一次的声明中，鸿海称“有关周刊媒体报道，集团有内鬼导致客户年损失新台币900亿元的传闻完全是子虚乌有，也不禁让人怀疑爆料者是否别有居心、恶意伤害公司”。

鸿海还强调，相关报道内容公司除了启动查核机制，并已请有关单位进行侦查，但对于爆料者企图打击集团形象之行为，为维护股东权益及公司商誉，公司也将对爆料者保留法律追诉权。

鸿海创办人郭台铭前天出席活动时，回应媒体问到富士康盗卖零件事件，他说，“我不知道，很多报道看看而已”，并表示，现在自己不再经营，这也是经营者要负起的责任，任何一家生产量相当大的公司，在百万员工中难免会有1至2位发生不合理的事情，一切都将依法办理。