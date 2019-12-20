中国教育部：明年将建3000所足球特色幼儿园

中国教育部今天宣布，明年将再创建3000所全国足球特色幼儿园，并不断提升足球特色幼儿园管理水平。

根据澎湃新闻报道，中国教育部今天的新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，明年将再创建3000所全国足球特色幼儿园，试点推广全国足球特色幼儿园游戏活动指南和足球特色幼儿园项目管理平台，加大科普动画片宣传力度。此外，组织幼儿足球专家委员会调研摸底足球特色幼儿园工作情况，不断提升足球特色幼儿园管理水平，纠正当前一些幼儿园存在的违背幼儿身心发展规律的不切实际的做法。

王登峰说，过去五年教育部党组高度重视校园足球工作，出台了一系列的校园足球制度、文件，推出了一系列的新举措。经过五年努力，校园足球工作开始迈入了一个新阶段。

下一步，教育部将完善高校高水平足球运动队建设指导意见，在招生、教学、训练、竞赛和条件保障等方面重点统筹。具有高校高水平足球运动队招生资格的院校须组建男女足球队参加全国校足办组织的比赛，实行升降级制，并逐步试行比赛成绩与高水平运动队招生资格挂钩机制，充分发挥高水平运动队在强化学校体育改革发展的“龙头”作用。

同时，强化足球师资培养培训，加强教体资源共享，制订考培官、讲师的遴选和等级考核机制。完善校园足球在线教师和教练培训，建立线上线下相结合的校园足球师资培训体系，开发培训课程，制订等级考核评定机制，增强教学针对性和实效性。健全国家资助足球教师和教练员赴海外留学选拔、培训制度和考核办法，建立跟踪机制和继续培训机制。

他还指出，教育部将整合教育、体育、足协、中超职业联盟及国内外相关优质资源，加快推进国家级“满天星”训练营建设，2020年在全国累计创建超100个“满天星”训练营。健全“满天星”训练营共建机制，为区域内校园足球教师和教练员提供培训，指导教学、训练和竞赛的开展。建立省、市、区级校园足球训练营，组织区域内有潜质的校园足球学生运动员在课余、周末和节假日进行高水平足球训练和竞赛。

对于贫困地区，教育部还将建立校园足球普及与教育精准扶贫相结合的机制，引进国际足联和社会力量，大力支持以“三区三州”为重点的深度贫困地区及中西部地区校园足球发展，促进教育优质均衡发展。