专家指急功近利是中国足球落后原因

在中国教育部今天（20日）举行的新闻发布会上，全国青少年校园足球专家委员会副主任委员李春满表示，现阶段，中国足球国字号队伍已经很久未能在国际高水平竞赛舞台上亮相，也没有资格展示自己的能力，更谈不上高水平的竞争。原因之一是由于急功近利的思想，不断地重复着过去的错误。当前，需探索和建立起符合中国国情和特色的青训体系。

据澎湃新闻报道，他进一步解释，众所周知，国际足球发达国家成功的经验之一是扎扎实实做好草根足球和青少年发展工作，立足本国实情和特点，建立一套青少年后备人才培养体系，制定长期发展计划，通过高质量的教练员培训，长年系统坚持高水平的青少年选拔和培养工作。

“因为只有广泛牢固的根基基础，结合科学选材与精英训练，才能为国家输送更多高质量的优秀足球人才。中国足球的发展恰恰需要储备更多的普及人才，更需要培养高质量的精英人才。”李春满指出，要想实现中国足球腾飞的梦想，最需要做好的事情就是教体结合，总结过去的不足，分析国外的发展经验，探索和建立起符合中国国情和特色的青训体系。

国际足联的统计表明：全世界足球人口中青少年占80%，而职业球员人数仅占所有足球人口的0.2%，为此，每一位青少年足球参与者并不能保证未来都能成为职业球员和国家队球员。

“我们需要关注这些青少年足球参与者，需要通过足球运动的巨大的教育功能来培育和影响他们的身心健康和全面素质的发展。”他提出，“满天星”训练营和全国校园足球夏令营就是一个很好的探索和实践，是中国特色校园足球对中国足球青训体系的直接贡献。下一步，中国应进一步完善校园足球制度体系和治理体系，加强监督和管理工作，扎实提升师资队伍的整体执教水平，提高治理能力，继续做大分母，做强分子。