广州黄埔区：人才购房不受户籍限制

继南沙区之后，广州市黄埔区也发布了新的人才购房政策，各类人才区内购房可不受户籍限制。

据澎湃新闻报道，本月20日，广东省广州市黄埔区住房和城乡建设局发布一则《关于完善人才住房政策的通知》，《通知》表示，为进一步优化营商环境，促进经济高质量发展，加快推进产业和人才聚集，着力解决人才关心的购房问题，经区政府、管委会同意，将完善人才住房政策。

具体内容包括港澳居民在黄埔区范围內、在中新广州知识城工作的新加坡居民在中新广州知识城范围内购买商品住房享受与广州市户籍居民同等待遇；经区认定的在黄埔区连续工作半年以上的各类人才，可不受户籍限制，在黄埔区范围内购买1套商品住房等。

此前，广州市南沙区已经出台了新的人才购房政策。本月13日，广东省广州市南沙区住房和城乡建设局发布了一则《关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的通知》。其中提到，本科以上学历人才购买首套住房不受户籍、社保、个税限制。港澳居民在南沙区范围内购买商品房享受与广州市户籍居民同等待遇。

随后广州市不动产登记中心16日已经证实，即日起港澳人士在广州各区购房，均无需再提供学习、工作、居住证明，仅需提供港澳身份证和通行证，并满足境内无房的条件，即可购买且只能购买一套住宅。