王力宏回应娃哈哈解约：感恩从小支持我的每一位

王力宏前天出席一场活动时被问及与娃哈哈解约一事，他回复说娃哈哈和他一块长大，要感恩从小支持我的每一位。

据观察者网报道，王力宏前天在北京出席一场公益发布会时，被问及与娃哈哈的解约，他回应道：“一块长大的嘛，要感恩从小支持我的每一位......我一定会继续支持，继续喝。”王力宏1998年起担任娃哈哈品牌代言人，直至2017年底暂停续约，共代言 20年。

王力宏1998年起担任娃哈哈品牌纯净水代言人，广告歌《爱你就等于爱自己》曾风靡一时，并让更多消费者认识了娃哈哈。2017年底，因暂时没有洽谈好合适的代言产品，双方暂停续约。

如今，“分手”已经快两年了，为何王力宏又要被问到与娃哈哈的解约？

这是因为，娃哈哈创始人宗庆后之女、娃哈哈品牌公关部部长宗馥莉在11月21日的一档节目中，直言自己并不喜欢王力宏，解约是因为“他年纪大了”“审美疲劳”，此话立即引发了舆论不满。

12月12日，宗馥莉通过娃哈哈工作人员回应称：“当时节目组在进行 ‘ 快问快答 ’ 环节，我表达得不是很完整。实际上，我们和力宏合作了20年，感情非常深厚，像朋友又像家人。

宗馥莉还称，双方一直保持沟通，如果未来有合适的产品或时机，也有可能继续合作。

而这番频上热搜的“娃哈哈王力宏分手风波”，也让人们再次注意到品牌形象与代言人之间的关系。

1998年，新人出道的王力宏被娃哈哈签为代言人，这是他接到的第一个大陆代言合约。娃哈哈创始人宗庆后曾透露，王力宏对娃哈哈比较有感情，给别人做广告已经很贵了，“但给我们做还是比较便宜”，“我们对他（王力宏）的成长出了力，他对我们产品销售也出了力”。

2017年娃哈哈30周年时，宗庆后还亲自给王力宏颁了晶钻代言奖杯和荣誉员工称号。

2018年4月，宗庆后之女宗馥莉出任娃哈哈品牌公关部部长后，双方暂未有合作。