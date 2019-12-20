梁振英评港警捣破洗黑钱团伙：黑暴运动以来最重大的发现和突破

香港警方昨天捣破一个涉洗黑钱团伙，香港特区前行政长官梁振英昨天发文称，这是黑暴运动发生以来最重大的发现和突破，希望警方顺藤摸瓜，将钱的上下游查个水落石出。

根据海外网微信号消息，香港警方昨天捣破一个涉嫌洗黑钱团伙，行动中共拘捕3男1女，检获13万元现金(港币，下同，2万2000新元)、16万元购买超市现金券的收据、4支箭、6支镭射笔、大量个人装备等，并冻结银行账户约7千万元存款。报道援引警方消息称，案件与网络平台“星火同盟”有关，该平台在网上筹款约8千万港元，不排除其将基金付给年轻人参与暴力示威活动。

梁振英19日晚在社交媒体发文称，这是黑暴运动发生以来最重大的发现和突破。

梁振英表示，过去不时听到有市民目击参加示威和暴力活动的青年人身上有大量超市现金券和八达通卡，现在警方终于有了进一步追查的线头。警方指“星火同盟”众筹平台过去数月筹得约8000万，声称用以支援“修例风波”被捕人士，但警方发现有空壳公司将资金用作购买个人投资保险产品，有洗黑钱的嫌疑。

梁振英指，洗黑钱不会是为洗而洗，洗黑钱只是手段，洗之前钱的来源和洗完后钱的流向才是关键看点。他举例说，毒贩洗钱前钱的来源是贩毒，洗完后就变成“正当财产”。8000万的来源是不是一般市民捐钱，流向是否用作非法用途，值得社会高度关注。他指出，警方这次立了大功，希望一鼓作气，顺藤摸瓜，将钱的上下游查个水落石出，让香港社会和国际社会全面看清黑暴运动的真相。

他强调，全力支持警察的工作，保护警队士气，并不仅是为了打暴动，也是为了全面侦查和全力缉拿幕后黑手，以儆效尤。最后，他呼吁市民向“803悬红基金”合力举报其他同样犯法的组织和个人。

此外，民建联立法会议员周浩鼎19日要求律政司尽快跟进后续检控工作，堵截暴徒财政来源。他还要求有份协助“星火”筹款或运作的立法会煽暴派议员，应立即向公众交代清楚。

