“赌王”之女何超琼：相比香港 澳门进步更惊人

澳门“赌王”何鸿燊之女、香港信德集团董事总经理兼执行董事何超琼昨天在受访时表示，相比于香港这些年的进步，澳门在回归祖国二十年中的“进步更加惊人”。她说，这一局面源于澳门社会有高度共识，抓住了国家给予澳门的每一次新政策和新定位。

据环球网报道，何超琼表示，在回归祖国后的二十年中，澳门最惊人的进步不仅是城市基建和经济发展等“硬件”，而更是澳门人自信心和外界对澳门信心的提升。这名在港澳两地均有相当影响力的商界女性告诉记者，二十年前澳门回归祖国时，也正值自己进入家族企业高层、推动澳门市场发展的关键时期。当时，她曾劝说多名香港专业伙伴一起去澳门打拼、开拓那里的非博彩业领域，但许多人都表现出不小的犹豫。

何超琼回忆称，“他们对我说，要让我们从香港搬到澳门去，恐怕没太大吸引力，因为澳门的生活太多方面追不上香港。所以我花了很大力气去劝说他们，对他们讲澳门长远发展的愿景和我们的梦想，才让他们接受了我的邀请与挑战。”但今时今日，这些当年的香港同事都已移居成为澳门人，事业和生活也得到飞跃式的提升。“如果今天你去问他们感觉如何，他们一定会告诉你，‘二十年前，我想象不到。’”

“你可以看到，澳门的基础设施现在都很现代化，已可以追上很多国际城市。但更关键的是人心，是我们整体澳门人民的自信，我们有更多信心去推动未来更多的发展和进步，这才是最大的改变。”她感叹道，这一转变也导致香港与澳门相互看待对方的心态亦发生变化。

何超琼解释说，澳门的成功源于其从特区政府到社会再到企业，在推动国家给予澳门的新政策与新定位上“没有任何犹豫”，并“很努力，很团结”，既完成很多重要任务，也把握住每次机遇，并逐步融入国家整体的发展大局。

近年来，经济一直较为单一的澳门正努力摆脱对博彩业的依赖，推动金融、旅游、文化等产业多元化发展。据路透社援引多名消息人士的话称，中国有望近日宣布一系列支持澳门的政策，推动其成为一个新的金融中心。相关政策可能包括在澳门建立由人民币计价的股票交易所，并加速推动正在进行中的人民币结算中心，同时为澳门划设邻近的内地土地以供开发。

有部分舆论认为，此举意在推动澳门取代部分香港国际金融中心的角色。但何超琼表示，这些政策的用意绝不可能是要扶持澳门去替代香港，亦不是要推动澳门与香港竞争。

她说，香港作为国际金融中心的定位更商业化，“任何人都可以使用它的服务”，但澳门未来的定位将与此有别，“(它的金融业)不是仅仅当成一门生意去做”，而将更多服务于中国的国家发展计划，“承担更多责任”。

她认为，在具体业务上，澳门也将寻求和香港差异化发展的路线，也未必要追求成为传统的庞大金融交易所，可更多发展一些特色、细分业务。比如相对于香港瞄准的英美等国，澳门或可将目光投向广大新兴经济体的市场与资金。此外，大湾区内有很多科技初创企业，这些企业若在传统的国际交易平台上未必能容易找到融资，但澳门未来将可着重于这一领域。

为加速澳门多元化发展的脚步，何超琼建议，澳门政府应考虑适度放宽专业人才输入政策。据媒体报道，澳门目前的专才输入基本处于停滞状态，社会亦有较多争论，有澳门人担忧，专才输入会引发本地人被边缘化，且有引发社会矛盾的风险。

但何超琼认为，澳门不能永远走内向发展的路线，新的产业板块也意味着澳门应更多开放专业人才输入。她认为，澳门固然应加大本地人才的培养力度并为其创造更多机遇，但新产业的建立“机不可失”，专才引入是为了“加速时间表”。

今年九月，身为香港各界妇女联合协进会主席的何超琼在联合国人权理事会第42届会议上发言，讲述“真实的香港”。她在演讲中表示，极端示威者继续破坏香港政府在法治和秩序上的权威，他们以“人权”的名义进行暴力行为，但实际上侵犯了其他公民表达、安全和谋生的基本人权。何超琼的勇敢发声得到了许多内地与香港民众的赞赏。

何超琼说，自己生长于一个家国情怀浓重的家庭，“我们家里面从来都是非常自由的，但只有一个宗旨：不能忘掉我们的祖国和初心。”在这方面，何超琼曾受到其父何鸿燊的深刻影响：据“赌王”称，他一生最中意被人称为“爱国资本家”，而他人生中最难忘的两个瞬间之一就是澳门回归的那一刻。

“我也曾有机会到海外念书，接触过很多新的思维，但最终我的感觉是，你可以去接受各种学问、教育和经验，但你最终不能忘怀：你的根本是什么。为什么要因为一种新的思想，就需要去放弃我们民族认同意识呢？我们永远是中国人，永远有自己的历史文化，我们吸收其他的学问，最终是为了补充自己，为了国家和民族有更多发展。”她对记者这样形容自己的思想历程。

不过，这名对港澳都很熟悉的女商人并不赞同当下舆论中“澳门更爱国，香港不爱国”的说法。她认为，香港也有很多热爱祖国的人群，只不过港澳两座城市在给外界的直接观感上有很大区别：澳门是一个用国际化的方式和语言来“包装”自身中华文化的地方，而香港则长期寻求成为亚洲最国际化的都市，二者的目标和特点一直有很大区别，并不能因此简单地将其定义为“谁更爱国”。

