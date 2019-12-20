美鸡肉巨头预计关税下降后对华出口将增长

在上个月取消美国禽肉进口禁令之后，美国鸡肉巨头Sanderson Farms Inc.预计中国将在明年取消禽肉进口关税，帮助加快对华出口。

根据彭博社报道，这家美国第三大鸡肉生产商表示，在1月份签署第一阶段贸易协议后的60至90天内，中国应会取消35%的关税。该公司首席执行官Joe Sanderson表示，这将有助于该公司。Sanderson Farms本月已向中国发运首批鸡爪。

中国上个月取消对美国禽肉进口的限制，随后批准从172家美国加工厂进口。因高致病性禽流感爆发，中国于2015年禁止进口美国禽肉，并在几乎全部解除其他全国性禁令后继续保持这一禁令。

“我们认为在1月上旬他们与美国将签署协议，然后在接下来的60到90天之后下调关税，”Sanderson在财报后的电话会议上对分析师说。“我们预计会在1月份向中国销售一些产品，但最初会有一些关税。”

美国贸易代表莱特希泽表示，预计美国对华禽肉年出口额最高可达10亿美元（13亿5000万新元）。据行业协会的数据，最高峰时期美国对华禽肉年出口额分别为鸡肉7.22亿美元，火鸡7100万美元。

Sanderson Farms已经在包装对华出口的鸡肉。这位首席执行官说，满负荷生产情况下将每年生产约8700万磅鸡爪，按当前价格计算可为公司带来7100万美元营收。如果取消关税，那可能会更高。

Sanderson说：“我们很高兴再次有资格向中国出口产品，并预计从开放市场中获得实质性好处。”