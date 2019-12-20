台湾故宫推感化课程 矫正问题儿童

台湾国立故宫博物院推感化课程，通过戏剧诠释、艺术手作以及饶舌歌等形式，帮助矫正教育问题儿童。

根据联合新闻网报道，台湾国立故宫博物院以既有文物为核心，结合跨领域专业，自今年3月以来与少年矫正机关诚正中学携手合作，教导学生有关戏剧诠释、艺术手作、数位自造及音乐创作等作品布置展示，即日起自12月29日在学校礼堂举办“听见上河的声音”展览，由学生担任导览员，解说9个月来的学习创作成果，邀请民众前来欣赏。

学生透过古典诗词来看押韵、对仗，并将相关概念运用到歌曲创作，将自身经历与心声唱出来，由于课程太热门，学校特别举办海选比赛，从50名学生中选出7名，并邀请音乐人来教学生自创饶舌歌，学生今天在台上卖力演出，获得台下热烈掌声。

除了歌曲创作，故宫也再现清朝中叶兴起的大型古帆船“同安船”，诚正中学教师引领学生藉此学习“动力科学”，利用太阳能、化学能让船动起来；也利用ＶＲ科技重现古代文物，让学生穿越时空，身历古画其境。

国立故宫博物院教育展资处处长徐孝德表示，故宫这几年来积极推动文化平权，这几年在数位作品发展上也更上一层楼，获得国际肯定，作品接地气、在地化，除了在各县市展出，也到封闭式的机构做感化教育推广，让学生有机会利用故宫元素创作。

徐孝德指出，故宫跟诚正合作第一次是在102年，事隔6年再次回来，这次的主题是清明上河图，是百工百业的缩小版的写照，故宫与心突破职涯探索协会合作，希望学生了解职业不分贵贱，只要肯努力就能把工作做好，就能得到社会的尊重，也透过活动找到自己的兴趣，提前为离校后的职涯规画与社会适应作心理准备。

校长陈宏义表示，故宫特别与学校合作，让学生发挥创意与巧思，用自己、家人、朋友、故乡、思念、愿望、悔恨、谋生等作为创作主题，各自演绎古文物表达心声。

他看到学生从进来时的迷茫到接触这次课程后，能自信地站上舞台表演、导览解说学习创作成果，期望透过矫正教育将孩子过去的黑白变成彩色，陈宏义也说，希望此展能让大众认识矫正教育及孩子们。