中国成为全球第五个实现地月精确测量的国家

中国团队实现地月距离的激光精确测量，成为世界上第五个实现地月激光精确测量的国家。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻消息，在中国成功发射天琴一号首颗引力波探测试验星前夕，天琴团队成功实现了地月距离的激光精确测量，并且获得了月面上全部五个反射镜的回波信号，成为世界上第五个实现地月激光精确测量的国家，也是世界上第三个成功测得全部五个反射镜的国家，为后续中国空间引力波探测项目奠定基础。

为了找到月球上神秘的“镜子”，中国人已经尝试了30多年。最开始的时候只能测卫星，测月甚至是无法想象的事情。

激光测距的原理听上去很简单，一束激光打到目标位置后返回，通过测量其中往返的时间，配合光速进行计算，就可以得到精确的距离。然而，在往返40万公里外月球的路上，激光的能量几乎被消耗殆尽了。

正是因为测月的难度太大，尽管已经做了几年的理论研究和充分的论证准备，天琴团队原本的预期也只是在今年内能够测到一次信号就算成功了。

而这个预期，也因为珠海恶劣的天气条件被再一次降低。

潮湿、台风，让珠海的上半年几乎没有办法进行观测。就在团队成员都很失望的时候，6月8日却出现了奇迹。

天琴计划团队成员叶贤基教授说，那天原本天上有很厚的云层，所以一开始根本没信号。就在云层运动的一个间隙，月亮露出来了一下，团队试着打了一束激光，结果真的抓到了反射回来的信号。

就是这一个缝隙的时间，实现了中国人三十年的突破，也证明了团队方案的正确性。从那以后，哪怕天气不好，他们也会来到台站上看一看。最终，仅仅用了五个多月，团队就历史性地观测到了月面上全部五个反射镜的信号，创造了中国速度。