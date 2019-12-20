四川乐山一医院儿科输液管发现异物 当地机关已介入调查

四川省乐山市人民医院儿科一名患儿输液时，家长发现输液管里有虫子，引发社会持续关注。日前，乐山市卫健委与市场监管局成立联合调查组，介入调查。

根据澎湃新闻报道，乐山市市场监督管理局医疗器械科漆科长今天回应说，针对上述事件，乐山市卫健委已和该科等部门成立联合调查组，正对乐山市人民医院的涉事医疗器械进行检测鉴定，调查结果将第一时间公布。

乐山市卫健委一名工作人员称，目前成立联合调查组调查此事，已上报市政府。

乐山市人民医院儿科一患儿本周一在输液进行5分钟后，家属发现输液器里有异物。事发后，该院组成跨部门调查组开展调查核实，并对该事件中的患儿及家属表示歉意，承担相应的责任。在家属的见证下共同封存此输液器，并交由家属保管。

根据患儿的父亲黄先生提供的视频显示，一名男子拿着输液袋在医院走廊处，指出输液管中出现一个疑似虫状物，该名男子说：“输液袋里面有虫。”

本周二，事件中涉及输液器为河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司（以下简称：曙光健士）作出回应称，公司已经派业务员前去了解情况。针对该起事件哪一环节出了问题以及同批次产品是否存在类似情况，正在调查，将回应社会关切。

曙光健士官网隔天发布通告称，针对乐山一次性使用精密过滤袋式输液器可疑事件，该公司先后委派质量管理人员和有关专家到现场进行调查处理，同时配合院方和相关政府部门做好此次事件的后续处理工作，相关信息以官方的调查结果和公告为准。

患儿父亲说，孩子因感冒入院输液时，发现输液管内有虫状异物。目前，孩子仍在乐山市人民医院留院观察。