香港教育局长：80名涉严重违法而被捕的教师应立即停职

香港教育局长今天称，受反修例影响，至今有约80名教师及教学助理被捕，他要求学校将所有“涉及严重违法事件而被捕”的教师立即停职，并采取更严厉行动“纠正错误，保护学生”。

根据《明报》报道，反修例风波持续，香港教育局长杨润雄今天中午召开记者会，称至今共有约80名教师及教学助理被捕；他今天再向全港学校发信，要求学校将所有“涉及严重违法事件而被捕”的教师立即停职，称“一小部分害群之马”令教师受社会怀疑、令专业的教育工作者蒙羞，教育局必须采取更严厉行动“纠正错误，保护学生”。

杨润雄昨天已向全港中小学发信，称教育局会根据《教育条例》，严肃跟进每宗涉及教师专业操守的个案，若情节严重，会考虑取消有关教师的注册。他表示，教育局在今日的新函件“进一步说明”对学校处理涉违法教师及违规学生的要求，学校若“偏离指示”，局方会进一步跟进。

杨润雄表示，由6月至11月底，教育局共接获123宗与教师专业操守有关的投诉，大部分涉及“散播仇恨言论及被指有挑衅行为”，其余包括涉及“不当教材”及涉嫌违法等，74宗投诉已完成调查，其中30宗不成立。教育局已就13宗完成调查的投诉个案，向5名教师发谴责信及向一名教师发警告信，这些教师若再有“失德行为”，局方会考虑取消其教师注册；另向7名教师发劝喻信。其馀31宗有可能成立的个案，杨润雄称局方正等候有关教师回应。

另外，杨润雄表示，教育局在视学中发现，有校本教材“偏颇、主观或涉不正确信息”，已要求校方停用有关教材，并对一名“使用不当教材”的官校教师展开停职程序，会按公务员规例采取纪律处分，包括考虑该教师是否适合继续担任官校教师，以及跟进其教师注册资格。

对于教协指出多名被裁定“专业失当”的教师称无申辩机会，被“缺席调查”，杨润雄称有教师工会“误解或不理解”教育局处理教师专业操守的制度，他对有关工会“作出失当评论”表示失望，强调受查教师有充分申述及自辩机会。

杨润雄表示，除教育局的跟进，部分学校已借雇主身分惩处涉事教师，包括发警告信、降职、调职、暂缓增薪，以及加强监管相关教师在校内表现。他又说，在所有投诉个案中，有两名教师已离职。