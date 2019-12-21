中国网信治理新规 不得发布破坏国家统一信息

中国国家互联网信息办公室近日发布了《网络信息内容生态治理规定》(以下简称《规定》)，2020年3月1日起施行。根据《规定》，网络信息内容生产者不得制作、复制、发布含有“危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一”和“损害国家荣誉和利益”等内容的违法信息。

据中国网信网消息，网信办有关负责人表示，《规定》旨在营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

《规定》提出，鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有“宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面准确生动解读中国特色社会主义道路、理论、制度、文化”等内容的正能量信息。

根据《规定》，网络信息内容生产者不得制作、复制、发布含有“危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一”和“损害国家荣誉和利益”等内容的违法信息，应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布含有“使用夸张标题，内容与标题严重不符”和“炒作绯闻、丑闻、劣迹”等内容的不良信息。

《规定》强调，网络信息内容服务平台应当建立网络信息内容生态治理机制，制定本平台网络信息内容生态治理细则，健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度。

《规定》还明确，网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。