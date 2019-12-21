中美领导人通话 习近平：中方对美方消极言论表示关切

中国国家主席习近平20日晚同美国总统特朗普通电话，根据中方公布的通话内容，中方严重关切美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上的消极言行。此前，特朗普在推特表示，他与习近平就贸易协议等问题进行了“非常好的对话”。

据新华社今天（21日）凌晨消息，中国国家主席习近平20日晚应约同美国总统特朗普通电话。

特朗普表示，美中达成第一阶段经贸协议，对于美国、中国和整个世界都是一件好事，美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通，争取尽快签署并予以落实。

习近平指出，中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下，中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界和平和繁荣。

习近平强调，开展中美经贸合作为中美关系稳定发展、为世界经济发展作出了重要贡献。现代经济和现代技术把世界连成了一体，中美利益更加交融，双方在合作中会出现一些分歧。只要双方始终把握中美经贸合作互利共赢的主流，始终尊重对方国家尊严、主权、核心利益，就能够克服前进中出现的困难。

他还强调，中方对近一段时间来美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上的消极言行表示严重关切。这些做法干涉了中国内政、损害了中方利益，不利于双方互信合作。希望美方认真落实我们多次会晤和通话达成的重要共识，高度关注和重视中方关切，防止两国关系和重要议程受到干扰。

特朗普表示，他期待有机会通过各种方式与习近平保持经常性沟通。相信两国能够妥善处理分歧问题，美中两国关系能够保持顺利发展。

习近平表示，他愿继续通过各种方式与特朗普保持联系，就双边关系和国际问题交换意见，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

两国元首还就朝鲜半岛局势交换意见。习近平强调，要坚持政治解决的大方向，各方要相向而行，保持对话缓和势头，这符合各方共同利益。

在中方公布通话内容之前，特朗普20日在社交媒体Twitter上发文说，他与习近平就贸易协议等问题进行了“非常好的”通话，并且双方正在准备协议的签署工作。

特朗普称，中国已开始大规模从美国购买农产品等产品，协议的签署工作正在安排，此外，双方还讨论了朝鲜问题和香港问题且取得了进展。