意大利议会敦促政府考虑禁止中资5G设备供应商

意大利议会的一个机构指示政府“非常严肃地”考虑禁止华为以及其他中资公司作为意大利5G网络的设备供应商。

据彭博社20日的报道，意大利议会的情报和安全委员会在结束为期一年的审查报告中表示，鉴于中国政府有权干预公司活动，对起用中资公司安装和维护意大利的5G网络的担忧“大体上是有根据的”。

该审查旨在确定国家基础设施中的网络安全风险并提议应对措施。该委员会的最终报告于12月12日提交给了在罗马的议会。La Stampa等报纸周五早些时候报道了该报告的部分内容。

该委员会在解释其担忧时，还指出了过去在华为于意大利供应的设备中发现的安全漏洞。

华为对该报告做出回应，表示愿意与所有政府实体展开合作，将提供所有必要保证，以便让运营商迅速部署5G。

总部位于深圳的华为在声明中表示，华为一直强调，网络安全讨论应基于事实，要求针对该公司做出的指控应得到证明。目前，没有任何证据支持这些指控。

华为称，中国没有法律赋予中国政府权力让电信设备供应商安装隐藏后门或窃听设备或从事可能损害网络安全的行为。

中兴通讯在声明中表示，完全遵守法律法规，包括意大利的法律法规。安全是该公司的重中之重，欢迎对公司活动展开独立审查。

意大利总理孔特和意大利经济发展部的代表均未立即回应置评请求。