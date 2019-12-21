台湾外销订单11月衰退幅度意外扩增

台湾经济部数据显示，11月份外销订单较上年同月减少6.6%，为今年8月以来最大衰退幅度，外销订单已连续13个月负增长。

据彭博社报道，台湾经济部数据显示，11月份的外销订单表现逊于彭博调查预估的减少0.9%。经济部新闻稿称，虽然电子产品受惠新兴科技应用扩增，接单增长，但资讯通信产品因去年部分国际品牌智能手机新品上市时间较晚，比较基数高，加上传统货品受美中贸易纷争干扰，市场需求疲弱，使得11月接单动能不足。

台湾11月份外销订单445.3亿美元（603.37亿新币），较上年同月减少6.6%，表现逊于彭博调查预测的下滑0.9%。累计1月至11月外销订单4,407.7亿美元，较上年同期减少276.7亿美元或减5.9%

在11月份主要接单货品里，仅有电子产品年增2.2%，为连续第二个月转正，其余货品均为负增长主因5G通讯、人工智慧、高效能运算等新兴科技应用需求扩增，加上穿戴装置陆续推出新品，带动晶圆代工、IC 设计及印刷电路板等供应链需求增长。

11月份主要接单地区全数较上年同期衰退来自中国大陆及香港的订单，较上年同期减少1.2%；来自美国的订单较上年同期减少4.0%；来自欧洲订单为年减13.5%。

台湾经济部预估12月外销订单达428亿至438亿美元，相当于较上年同期衰退1.3%至增长1.0%；2019年全年预估订单达4836亿至4846亿美元，相当于年减5.3%至年减5.5%。

新闻稿指出，展望未来，虽全球经济增长放缓，国际市场需求疲弱，但美中贸易纷争暂时缓和，有助全球贸易情势回稳，加上农历春节备货需求增温， 及5G通讯、人工智慧等新兴运用加速扩展，有望挹注外销接单增长动能。