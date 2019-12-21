美国防部拟储备稀土磁铁 以摆脱对中国的依赖

美国国防部计划储备稀土磁铁，业界也加紧稀土加工的脚步，努力摆脱对中国进口的依赖。

据路透社报道，美国军方计划储备可用于F-35战斗机和导弹制造的钕铁硼稀土磁铁（NdFeB）。军方要求业界在2020年1月22日前提出建议，轮流存储为期六个月的钕铁硼稀土磁铁库存，至少存储30个月，以削弱中国对稀土磁铁产业的控制。美国防部计划提供一千万美元（1354.98万新币）的项目资金，每个中标企业最多可获得三百万美元的资助。

中国和日本是钕铁硼稀土磁铁最大的生产国。日本的日立金属（Hitachi Metals）拥有这种磁铁的加工专利，他们向中国制造商发放生产许可，而中国制造商是世界上最廉价的稀土磁铁生产企业。

美国军方的招标文件表示，若无法从美国企业获得钕铁硼稀土磁铁，就可能使用海外供应商的产品。不过美国国会今年通过的议案禁止五角大楼使用中国、朝鲜或俄罗斯生产的稀土磁铁。

美国磁材料协会（U.S. Magnetic Materials Association）研究员理查森（Ed Richardson）认为，“政府的支持是国内制造的保险政策”。理查森估计五角大楼需开支大约五千万美元建造一个稀土磁铁工厂。他说，“这是小钱，因为如果我们与中国开战，我们就不会要求他们供货了”。

美国稀土产业也加快稀土加工的步伐。德州矿业资源公司（Texas Mineral Resources Corp）和美国稀土公司（USA Rare Earth）12月16日宣布，将联合出资在科罗拉多州建造一个稀土实验加工厂，希望到2020年能够每年生产大约一百公斤的稀土。一旦获得资助，再把工厂于2021年迁回到德克萨斯州西部圆顶小镇（Round Top）附近的矿山，到2023年实现稀土的全面生产。

美国军方也计划对符合条件的国内稀土企业提供资助，已三次推迟申请资助的最后期限。