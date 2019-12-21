日媒：中国对企业的补贴金五年翻番

日本媒体对中国政府给企业的补贴进行了统计，数据显示，对于在中国大陆的上市企业，2018年中国政府补贴达到人民币1562亿元人民币，在五年里几乎翻一番，2019年也维持约15％的增长，对汽车和电子企业的补贴突出。

据日本经济新闻17日的报道，中国的金融信息企业Wind拥有的上海和深圳证券交易所上市企业的决算快报数据显示，中国政府的补贴2018年为1562亿元（人民币，下同，302.06亿新币），是2013年的约两倍。相当于2018年超过30000亿元的上市企业净利润总额的5％左右。

中国政府今年1月至9月的补贴总额比上年同期增加15％。在纳入统计对象的全部3748家企业中，3544家获得补贴，占九成以上。中国石油化工1月至9月获得的补贴数额排在首位，其次是广州汽车集团和上海汽车集团。在前10家公司中，四家是汽车厂商，除了汽车行业外，经营不善的企业也收到了资金供给。

日本经济新闻在报道中写道，中国将产业补贴与低利率贷款等一起用于产业培育，而世界贸易组织（WTO）原则上禁止以促进出口为目的的对企业补贴，要求对其他补贴提交报告。中美两国宣布针对贸易谈判达成第一阶段协议，但围绕取消补贴等结构性问题的今后磋商有可能陷入僵局。