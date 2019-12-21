据悉华为曾与德国电讯深入磋商5G合作 因政治原因暂停

消息人士透露，欧洲最大电信运营商德国电讯（Deutsche Telekom AG）曾与华为进行深入磋商，商讨仍将华为作为其新移动网络无线设备的主要供应商事宜，但后来因政治原因而暂停磋商。

据路透社20日独家报道，三名消息人士提供了上述消息。

德国电讯上周宣布，正在等政府有关是否限制华为进入德国市场的讨论结果，尚未签署5G网络设备采购合同。

消息人士称，发表声明之前，德国电讯与华为在巴黎进行了磋商，敲定了可能签署的协议条款，不过并未签署合同。由于该问题的敏感性，消息人士要求匿名。

消息人士称，在磋商搁置之前，双方已经讨论了关键条款，预想华为将为德国电讯即将推出的超快速5G网络提供70%的无线传输设备，报价为5.33亿欧元(8.00亿新币)，双方还达成一项机制，如果因为德国政府采取限制中国参与的任何行动，导致华为在5G设备供应方面的比例下降，德国电讯给华为的报价也会按比例下降。

消息人士透露，巴黎的磋商发生在上个月，当时德国电讯与华为以及其他潜在5G网络设备供应商进行了商谈。消息人士还说，德国电讯与华为高管后来于12月3日在法兰克福机场举行了一场会议，德国电讯管委会委员暨最高技术主管内玛特（Claudia Nemat）与华为副董事长徐直军参加了这场会议。

德国电讯发言人证实了法兰克福与巴黎的会议，表示有关一切业务的协商已经暂停，等待德国政府就华为政策做出正式决定。德国政府持有德国电讯32%的股权。

发言人解释道，12月3日会议的目的在于告知华为暂停磋商。对于与德国电讯的磋商情况，华为未予置评。