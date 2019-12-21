特朗普签7380亿美元国防授权法案 为解除对华为制裁时间表设限

（早报讯）美国总统特朗普签署了一项7380亿美元（约1万亿新元）的防务支出法案，强化与台湾的关系，并就解除对华为制裁的时间表设下限制。

美国参议院和众议院日前分别通过2020财年国防授权法案（National Defense Authorization Act，简称NDAA）后，特朗普于当地时间20日在马里兰州安德鲁斯联合基地（Joint Base Andrews）的飞机库内，签署这项法案。

泛大陆政策咨询（Pangaea Policy Advisory）创办人特里·海恩斯（Terry Haines）告诉《南华早报》，这项预算案意味着美国国会围绕特朗普政府对华政策达成了显著的共识。

国防授权法案为美国商务部将华为从“实体清单”（Entity List）中移除制造了多个障碍。美国商务部须颁布“足以限制可能对国家安全造成威胁的进出口货品”的相关法规。此外，美国商务部还须确保“华为对美国构成的其他国家安全威胁”已消除后，才可将华为从“实体清单”中移除。

美国商务部须在60日内，就向华为出口的货物颁发的执照向国会提交报告。

对于从“实体清单”除名的限制，华为表示失望，并指美国通过贸易制裁来鼓励或解决贸易争端，对谁都没有好处；并警告贸易规定的政治化可能在全球市场中破坏美国供货商的可靠度，从而对美国就业造成严重后果。

国防授权法案也包括台湾的部分，规定美国国家情报总监须在1月11日台湾大选投票后45日内，提交一份关于中国在大选中进行“渗透活动”以及美国如何予以“阻止”的报告。

法案也要求美国国防部长及国务卿提出政策改变的必要建议，以“确保美国继续在台湾关系法下履行对台湾的义务”。