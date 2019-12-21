任正非：已做好美国永不撤实体清单的心理准备

华为创始人任正非表示，华为已经做好了美国永远不撤销实体清单的心理准备，实体清单的制裁激活了华为的整个组织，员工增加了努力，他们知道不努力的结果就是死亡。

华为心声社区12月20日发布了任正非11月18日接受《洛杉矶时报》采访的内容。《洛杉矶时报》执行主编珀尔斯坦（Norman Pearlstine）询问了华为的整体业务，例如整体业务在2022年跟2018年相比的不同之处，到2022年，华为是否更多地依赖中国国内市场等。他还问及后续华为恢复规模性增长的驱动因素。

任正非回答称，华为已做好了美国永远不撤销实体清单的心理准备，华为的增长是建立在坚实的基础上的。本来华为公司没有这么大的增长决心和计划，美国制裁逼华为要争口气。前段时间华为正与内部的惰怠情绪做斗争，而实体清单的制裁却激活了整个组织，员工增加了努力，他们知道不努力的结果就是死亡。

任正非介绍了华为的内部问题，说过去华为的研发经费每年在150亿（美元，下同，203.25亿新币）至200亿美元的规模，这样大的预算分配不可能由总部做出来，需要分层分级做出预算。而中基层做预算会有投机性，做了一些小产品后却在表面上说是领先世界，实际这些小产品卖不出量，产生不了多大价值，还占据了公司很大编制。

他说，如果华为采取中央集权直接管预算分配的方式，官僚主义对企业的损伤可能比授权给基层分配更严重。所以华为的内部矛盾多年都解决不了。他表示，这次美国总统特朗普打华为这一棒，让公司全体都警醒了，华为顺利在研发体系裁减了48%的部门，关闭了46%不必要的研究。

任正非补充道，重建以后，华为减少了48%的机构，关闭了46%不必要的产品开发，把那些节省下来的工程师们转移到主航道的产品领域去，提升了主航道产品的研发能力，所以主航道产品在全球的竞争力进一步增强了，内部部门少了，官僚主义也减少了。

在采访中，记者还问及孟晚舟的状况，任正非称，“她的母亲和丈夫在加拿大陪伴她，她的情绪总体是平稳的。她知道解决这个问题的难度，也期待加拿大的法律公平、公正和透明。”