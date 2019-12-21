哈尔滨服刑犯狱内带伤身亡 副监狱长：生前未被打

在中国哈尔滨服刑的人员陈浩（化名）在死亡一年之后，遗体在12月15日上午11点被狱警抬上专车带走火化。陈浩家属反映，陈浩身上有多处伤痕，质疑陈浩生前被殴打。尸检报告和狱警的说法是，陈浩因突发脑梗死亡。

据澎湃新闻报道，中国黑龙江绥化市兰西县30岁男子陈浩，因盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，去年8月转到黑龙江东风监狱，在服刑期间突然死亡。

哈尔滨市滨江地区检察院今年7月17日出具的《答复函》显示，“（陈浩）尸体五个部位呈暗紫色、暗红色，系生前局部受钝性物体作用形成的非致命损伤；尸体头皮内血肿系生前局部受钝性物体相互作用形成的非致命伤，该血肿不能诱发脑梗死。”

陈浩家属看到陈浩尸体时发现，他双腿、胳膊有大片淤青，后脑有血肿块。陈浩的姐姐陈晨（化名）曾向监狱工作人员询问“伤从何而来”，对方称“也许是在抢救中磕的、碰的”。

东风监狱6月18日给出的答复说，“陈浩曾患有脑膜炎……身体状态较差，日常有走路不稳跌撞和摔倒现象……经过询问陈浩工友、舍友，排除其尸表外伤是由体罚虐待或肢体冲突形成。”

陈晨说，弟弟确实在2015年7月曾患有脑膜炎，但当时已治愈。

陈晨多次向东风监狱人员提出调取陈浩死前72小时完整的监控视频。根据她接到的相关材料，监狱未保存完整的相关监控视频。

东风监狱副监狱长张晓峰12月16日告诉澎湃新闻，陈浩生前未被殴打。但他未对陈浩遗体的伤痕因何而来进行解释，也未解释是否有保存监控录像。

陈晨说，家人曾提出要二次尸检，因担心被毁灭证据，一致不同意将陈浩遗体火化。

张晓峰则表示，根据国家相关规定，罪犯尸体火化的决定权不在家属，即便家属不同意，也要进行火化。

湖南金州律师事务所合伙人、律师邢鑫表示，目前中国尚没有明确规定监狱监控录像需保存多久。《监狱罪犯死亡处理规定》第七条载明，罪犯死亡后，对初步认定罪犯为正常死亡的，监狱应开展的调查工作中，包括：封存，查看罪犯死亡前十五日内原始监控录像等。

邢鑫分析，家属有权要求调取监控视频，如果监狱方有意回避监控视频问题，或存在掩盖真相之嫌。

河南豫龙律师事务所律师付建认为，本案中，家属查看监狱的监控视频，必须有充足的理由，并向检察院或监狱管理部门申请，经批准后才可查看。实践中，查看监控视频的申请，一般都会被拒。