港区人大代表叶国谦：须立23条维护中央管治

香港特区全国人大代表、行政会议非官守成员叶国谦今日（21日）出席港台节目《星期六问责》时表示，中国国家主席习近平在澳门回归20周年时的讲话，是希望香港遵从，以“一国”的前提实行两个制度。叶国谦强调，若港人相信而且希望实行“一国两制”，就必须立基本法23条确保国家安全及维护中国中央政府管治权。

据香港01报道，叶国谦指习近平的讲话充份肯定澳门实行一国两制的运作模式，并希望香港借鉴，以国家主权作为“两治”的大前提。他指，如果香港市民认同一国两制、港人治港、高度自治就必须立23条维护国家安全，若香港市民不同意，或会触及中央底线。

他重申，政府必须先作公众咨询，向香港市民解释23条的内容，相信香港市民是理性的，不会反对保护国家安全。但叶国谦认为现阶段应先止暴制乱，不适宜立刻推行23条。

习近平20日出席澳门回归20周年时发表重要讲话，提及澳门实行一国两制的成功经验，表扬澳门立23条和澳门爱国教育的成果。

叶国谦认为，香港在爱国主义教育方面的确做得不如澳门，参与暴力示威的人不少是年轻人，又作出侮辱国旗等行为。

他认为香港必须做好国民教育工作，首先要由老师做起，但回归以来，不少老师也没有接受国民教育，更有部分“失德”的老师在网上或课堂散布仇恨言论。叶国谦认为老师要多了解中国大陆，以正确观念教育学生。