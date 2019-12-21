北京5000万以上顶豪网签额是去年四倍

尽管北京的新房市场整体成交呈现下滑态势，但豪宅表现相当亮眼。专家认为，这是过去两年“限签”之后网签放量的表现，不能代表豪宅市场出现上行态势。

据《华夏时报》报道，中原地产发布的数据显示，2019年前11个月，北京2000万元（人民币，下同，386.77万新币）以上住宅和别墅合计网签量为1419套，网签金额达到502.86亿元，签约数量和金额都明显高于往年，5000万元以上的住宅和别墅交易在前11个月共成交176套，远高于2018年的63套和2017年的19套。

从签约金额来看，2019年前11个月，北京地区5000万元以上的住宅和别墅网签总额为154.13亿元，是2018年的四倍有余。

对此，合硕机构首席分析师郭毅分析，豪宅成交飙升不过是北京放松了签约管制之后，此前成交豪宅集中签约罢了，是前两年没有表现出来的成交数据的一个体现。在2016年，北京出台了严格的“限签”政策，防止高单价、高总价的住宅项目拉高数据，豪宅的网签难度上升。

2019年，楼市逐渐趋于平稳，网签窗口放松，2016年至2018年成交的豪宅开始集中签约，由此带来了数据的上涨。诸葛找房副总裁苑承建同样认为很多签约都是前两年的实际交易，并非市场原因。

豪宅市场的这把火烧到11月份后有了缩减的态势。其中，别墅市场已经连续两周回落。中原地产发布的数据显示，在12月9日至12月15日，别墅的成交额下滑，成交均价为54386元每平米，套均价为1668万元，环比减少292万。

《华夏时报》在报道中写道，集中网签过后，豪宅市场尚未成为北京楼市的一枝独秀。这把火是虚是实值得探究。