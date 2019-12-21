大陆国台办前副主任：民进党若胜选或加速统一进程

中国大陆前国台办副主任王在希今天（21日）在北京举行的环球时报年会上表示，台湾明年的选举是台湾选举史上少有的一次，特别复杂、斗争特别激烈、变化特别无常。他还说，若国民党胜选两岸关系将缓和，但统一时间会更长；若民进党胜选，两岸关系会紧张，但有可能加速统一的进程。

据环球网报道，王在希说，此次选举谁输谁赢还存在很大变数。但他认为大陆没必要太关注谁输谁赢，因为最终决定两岸关系走向的是大陆。所以什么时候解决台湾问题，用什么方式来统一，关键取决于大陆的实力、决心以及各项准备工作是否到位。“从宏观来讲，国民党选胜了，两岸关系会缓和，但是统一的时间更长。民进党继续执政，两岸关系会紧张，但有可能加速统一的进程”。

王在希表示，“我有两个相信是绝对不可能改变的，第一台湾作为中国领土一部分的地位，不可能改变。第二，两岸走向统一的大趋势绝对不可能改变。中国发展到今天，台湾独立已经没有任何可能。”他说，蔡英文的所谓“保台”只是用来骗局选票的一个伪命题，制造两岸紧张对立，是想维持她的执政地位，但对台湾而言，晚统一不如早统一，被统一不如积极主动。

王在希还奉劝台湾当局，千万不要低估大陆14亿人追求国家统一的坚强意志与决心，依靠美国抗拒两岸统一是不现实的，“美国可以对台湾问题施加影响，但是无法阻挡两岸最后走向统一的步伐。”