大学生拳击爱好者被职业选手KO后去世

11月30日晚在中国成都一场自由搏击赛中，被职业拳手打晕致昏迷的22岁大学生身亡。大学生的家属已申请法医进行尸检，将通过法律途径维权。据悉赛事主办公司法人石某已被警方控制。

据《新京报》报道，记者20日从家属处获悉，因格斗重伤的大学生小龙（化名）在医院心脏骤停离世。小龙的哥哥称，已申请法医进行尸检，将通过法律途径维权。

小龙的哥哥说，今年11月30日，22岁的小龙通过吴教练的邀请，参加一场格斗赛。小龙只是一名格斗初学者，他在赛前才知道对手是一名拿过金腰带职业格斗运动员，在成都格斗圈内有一定名气。双方较量仅36秒，小龙即被打致昏迷，后被送往四川大学华西医院治疗。

小龙家属提供一份12月3日华西医院出具的病危通知单显示，小龙当时被诊断有心脏骤停、胸腹部外伤、心脏疑似挫伤、消化道大出血、失血性休克等十多种症状，病情危重，需继续在ICU住院治疗。

小龙的哥哥说，经过20天的治疗，小龙于12月20日9时46分离世，他们向公安机关要求进行尸检，“我们肯定要把他的后事处理好，希望通过法律途径还我们一个公平公正的答复”。

他称，组织比赛的拳馆方面及涉事拳手方面在小龙昏迷期间未露面，这两方一共垫付了约11万元（人民币，下同，2.13万新币）医药费。

据封面新闻12月11日报道，小龙参加的比赛叫“周六超级战”，从现场拍摄的视频来看，第32秒左右，小龙的对手王某踢小龙左下腹部，小龙随即单手撑地并缓慢蹲下，随后倒在地上，裁判立即叫停了比赛。

小龙的哥哥介绍，事件发生后，警方曾带走了王某，具体情况不得而知。封面新闻记者通过微信试图联系王某，但并没有得到回应。

据悉，主办方成都野蛮怪兽体育文化传播有限公司法人石某已被警方控制，案件正在调查当中。封面新闻尝试联系股东方多次未果，电话未能接通，随后关机。

公开资料显示，野蛮怪兽搏击俱乐部是四川省大众体育联合会-搏击专委会成员之一，创始人石某是该协会常务副会长。

一位在成都承办过WBA职业拳击赛事的俱乐部负责人表示，这样的悲剧责任应在主办方。该人士称，小龙和王某按照正规流程是不应该被允许进行的。野蛮怪兽体育在成都办了几年比赛了，之前听说有出现过问题被叫停。封面新闻没有透露这名人士身份的更多信息。