中联办前官员：23条立法成为势在必行的事

清华大学法学院教授、香港中联办法律部原部长王振民今天（21日）在《环球时报》2020年年会上发言时说，香港国家安全问题必须提上日程，“23条立法”越来越成为势在必行的事情。

据环球网报道，王振民在年会议题“香港之痛：根在政治还是民生环节”中发言时强调，涉及香港的国家安全问题必须要提上日程，特区政府应承担第一责任。

王振民表示，“要对‘23条立法’进行具体分析，香港本地法律有5种行为已经规定属于危害国家安全的行为，所以不能说‘23条立法’是完全的空白，对于这些行为应首先强调执法。至于另外两种行为，现在有很强烈的呼声，基本法23条把立法权给了香港特别行政区，所以特区应承担第一责任，应把立法补上去。中央政府也有责任，大家一起想办法，谁也跑不了。”

另一位发言嘉宾、北京大学法学院教授强世功表示，要高度警惕香港问题的“台湾化”。 他说，香港问题可能不再是资本主义、社会主义的冲突，而是要不要认同香港，要不要统一的问题。他认为，今天的香港问题中有经济问题，但最冲突的一定是思想文化的问题。

强世功提到，应意识到香港最近这些年跟本土相关联发展出来后现代思想，即后物质时代思想，看年轻人的诉求里面，从来没有要解决经济贫困问题，要解决的都是思想文化精神层面的东西。因此，从未来的角度来讲，中央要考虑怎么治理资本主义，甚至是精神程度已经发展到了后物质主义的香港。