四川雅安三未成年人劫杀小卖部女老板 主犯被判无期

今年3月27日，三名未成年人在中国四川省雅安市宝兴县五龙乡，将一小卖部女老板杀害。在这场抢劫杀人案件中，14岁的主犯詹某某已被判处无期徒刑，另外两名未成年人被判刑15年和七年。

据封面新闻报道，记者20日从雅安市中级人民法院处获得了上述消息。据了解，因被告人不满十八周岁，雅安市中级人民法院于11月27日不公开开庭进行了合并审理。

经审理查明，时年14岁的被告人詹某某今年3月26日下午，在被害人胡某某小卖部购买零食时，看见其挎包内有百元面额的人民币，便邀时年15岁的黄某某和张某某准备实施抢劫。

三名未成年人3月27日进入胡某某店铺后，詹某某趁女老板不注意将其挎包内零钱盗走，随后又与黄某某共同将被害人放倒，张某某协助，采用扼颈、捂口鼻等手段致被害人当场死亡，劫取被害人现金400元（人民币，下同，77.35新币）和手机一部后逃离。

三被告3月28日被抓获。案发后，三被告人家属赔偿被害人亲属丧葬费4.5万元。法院审理期间，张某某家属另行赔偿被害人亲属三万元，被害人亲属撤回对张某某及其父母的附带民事起诉。

记者20日了解到，法院认为本案事实清楚、证据确凿，结合被告人认罪悔罪态度以及主动履行赔偿情况，以抢劫罪判处被告人詹某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；以抢劫罪判处被告人黄某某有期徒刑15年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二万元；以抢劫罪判处被告人张某某有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。

据了解，针对该案涉及的量刑、赔偿等普遍关注的问题，法官进行了现场释法。

关于是否适用死刑方面，法院认为，《刑法》第四十九条第一款规定，“犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。”该案件三名作案者皆未满16岁，依法不能适用死刑，考虑到被告人的作案方式和作案情节等，法院判处詹某某无期徒刑，已属案中对詹某某应处的最高刑期。