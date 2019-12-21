酒鬼酒公司否认在酒里添加甜蜜素

就被经销商举报非法添加甜蜜素一事，中国湖南的酒鬼酒公司（Jiuguijiu）回应称，公司严禁添加甜蜜素，也从未采购过甜蜜素。

据澎湃新闻报道，记者21日从酒鬼酒公司获得了关于被举报一事的一份声明。声明中写道，酒鬼酒严禁添加甜蜜素，也从未采购过甜蜜素。近年来，酒鬼酒产品经国家及地方各级食品安全监督抽检，合格率 100%。

声明提到，酒鬼酒原经销商石某，因与公司发生经济纠纷，意欲谋求不正当利益，被酒鬼酒公司严厉拒绝。

酒鬼酒公司表示，对部分媒体在报道中提及的“个别员工私自添加甜蜜素” 的线索，将积极协助调查，一经查实，必将绳之以法。

澎湃新闻20日报道，酒鬼酒疑又出现质量问题。经销商石磊称，其封存五万余瓶疑被添加甜蜜素的54度500ml老酒鬼酒，并携多份检测报告，于12月18日到湖南湘西州市场监督管理局实名举报。

石磊称，自己仓库里五万余瓶经鉴定被添加甜蜜素的白酒不敢流向市场，酒鬼酒又不肯赔偿他的损失。

湘西州市场监督管理局已接收相关举报材料，正式受理举报事项，并表示，“若酒鬼酒产品确实存在质量问题，会要求厂家公开召回。”

据新华网4月4日报道，甜蜜素是中国的一种常见的合法添加剂，但坊间一直流传着摄取过量甜蜜素会有致癌、致畸、损害肾功能等副作用。中国食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋介绍，对于成年人来说，只要每天摄入量不超过660mg，就不会给身体健康带来危害。

在中国、欧盟、澳大利亚、新西兰等国家和地区，甜蜜素允许在食品中被添加，但美国、英国、日本等国家禁止使用甜蜜素。