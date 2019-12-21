韩国瑜：若当选定建立清廉有效率的政府

国民党总统参选人韩国瑜今午（21日）在“高雄光荣周年庆大游行”终点，对支持他的人表示感谢，承诺若当选总统，将选出最好的行政院长，并成立特侦组法办贪官。

据《联合报》报道，韩国瑜下午抵达游行终点，对参与游行的人表示感谢。他表示， 2020年1月11日的选举非常重要，台湾面前两条路， 一条光明发财、 一条黑暗萧条。如果大家觉得过去民进党执政很好很优秀，就投蔡英文， 如果觉得过去充满苦闷，没希望、经济不繁荣、外交没突破， 请票投韩国瑜。

韩国瑜说，他是有神论者，“人在做天在看、举头三尺有神明”， 所以一定建立清廉有效率的政府。

他说，以后若当选总统，一定会选出最好的行政院长，首要之务是成立特侦组法办贪官。

支持韩国瑜的“高雄光荣周年庆大游行”下午4时许结束，韩国瑜阵营统计，游行人数有35万人。

高雄捷运公司统计，高雄捷运一般假日运量约24万，今日截至下午4时，运量累积约18万人次，较一般假日大概多了6.7万人次，提升28%。高捷公司强调，因民众参与活动时，是通过各种交通方式抵达的，捷运增量数字与现场活动人数一定有相当差距，活动人数仍以主办单位或警方公布人数为准。

罢韩游行的主办单位在下午2时30分许，宣布人数超过30万人。