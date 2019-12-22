港警检获两支真枪及200多发子弹

香港警方昨天21日凌晨表示，香港大埔翠屏商场附近20日晚发生开枪案，警方拘捕一名嫌犯男子。警方在翠屏花园一处房屋内及现场检获一支长距离步枪、一支手枪以及200多发子弹。警方表示，怀疑该嫌犯计划于集会游行中使用涉案枪械，制造混乱，以及伤害执勤的警务人员。

据新华社报道，香港警务处有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华表示，此次检获的手枪与早前警方在北角突击行动中搜获的枪械及弹药为同一类型，相信两宗案件有一定关系，警方会严肃跟进为何有大批枪械流入香港。

李桂华表示，警方20日晚根据情报到场截停目标人物，其间目标人物拿出半自动手枪并开了一枪，没击中任何人，探员随后将他制服。他指出，警方持法庭手令到翠屏花园一处房屋进行搜捕行动，在屋内发现一支长距离步枪，搜获200多发子弹。

李桂华说，据军械专家初步检验，检获的枪械及弹药全部性能良好可供使用。警方会继续调查案件，并会严肃跟进为何有大批枪械流入香港，暂未掌握涉案枪械是整支流入还是散件流入。

李桂华表示，被捕男子19岁，2018年12月曾被警方以涉嫌非法藏有枪械罪拘捕，2019年2月获准保释。他于2019年12月8日违反法庭保释条件，未到警署按时报到。