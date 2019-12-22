中印同意在共同边界问题上保持沟通

中国与印度两国同意在共同边界问题上保持开放的沟通渠道。

综合彭博社与中新社的报道，中国外交部长王毅会见了印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval），讨论了双方在共同边界问题上的分歧。印度说，官员们还同意继续“现有的建立信任措施”。

王毅表示，中印作为新兴市场国家主要代表，均处于民族复兴和国家建设的关键历史阶段，拥有广泛的共同战略利益。双方应进一步加强沟通协作，共同捍卫多边主义和公平正义，维护两国和发展中国家的正当权益。明年是中印建交70周年，也是两国关系承前启后的重要年份。双方应保持高层交往和机制性对话，深化务实合作，办好建交70周年庆祝活动，确保两国关系沿着正确轨道向前发展。

多瓦尔表示，印中两国领导人为两国关系发展和边界问题解决提供了新愿景和战略引领。双方应全面落实领导人重要共识，加强战略沟通，增进政治互信，深化互利合作，通过对话协商尽早解决印中边界问题，推动印中关系取得更大发展。

双方就边界谈判早期收获交换了意见，就加强信任措施建设达成共识，同意制定维护边境地区和平安宁的管控规则，加强两国边防部队之间的沟通交流，在两军相关部门之间建立热线，增设边防会晤点，扩大边境贸易和人员往来。双方商定明年在中国举行中印边界问题特别代表第二十三次会晤。

在印度于11月退出了中国支持的《区域全面经济合作伙伴关系》贸易协定之后，王毅此次访印是中国重要官员的首次访问。