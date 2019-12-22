华能回应“光伏项目推平沙漠林草地”：已责令停工并派调查组

针对“华能靖边光伏项目推平毛乌素沙漠3000余亩牧草地”的媒体报道，中国华能集团有限公司（下称华能集团）昨天（21日）发布情况说明称，对事件高度重视，对报道反映靖边光伏项目可能存在的用地、环保等问题立即组织专题研究，并派出调查组赶赴现场核查情况。

据澎湃新闻报道，华能集团表示，目前已责令靖边光伏项目现场施工单位立即停工，如核实认定该项目因违法违规行为对当地生态环境造成损害，将立即停止与此相关的一切开发建设，并与相关方恢复植被。

《财经杂志》近日刊发的一则报道称，华能陕西靖边电力有限公司的100兆瓦光伏电站项目正在陕西榆林市施工，地处毛乌素沙漠南部边缘。该项目的到来导致3000余亩牧草地被推平，在当地民众中引发不满。根据当地村民的说法，包括砍伐林木和土地施工，均由陕西华益塑夏新能源电力有限公司实施。

华能集团在公告中称，华能陕西靖边电力有限公司隶属于华能陕西发电有限公司，负责开发陕西靖边光伏电站。项目采取EPC工程总承包模式，经公开招标选定建设方。该项目用地由靖边电力有限公司从陕西华益塑夏新能源电力有限公司转租，华益公司与华能系统无关联关系。

据介绍，目前华能集团已经采取以下措施： 责令靖边光伏项目现场施工单位立即停工，由陕西公司及其所属靖边电力有限公司配合总部调查组核查有关情况，并及时公布调查进展情况。全面复查该项目选址、用地、环评等核准文件和前期手续，并对原土地租用方、工程承包方进行合规审核，一旦发现本项目立项和实施中存在违法违规问题，将严肃追责、从严处理。

华能方面还强调长期坚持“决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长”的理念。“如核实认定该项目因违法违规行为对当地生态环境造成损害，集团将立即停止与此相关的一切开发建设，并责令靖边电力有限公司及其相关方不惜一切代价恢复植被，守住生态底线。”

靖边县宣传部21日在官方微博发布声明，称已成立由县委县政府主要领导任组长、有关部门和乡镇负责人为成员的联合调查组。目前，调查工作全面展开，已责令涉事光伏项目停止施工。