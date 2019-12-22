路透社爆料中纪委是修例推手 特首办澄清为港府主动

针对路透社前天（20日）引述消息来源爆料称，港府年初提出修订《逃犯条例》的推动力来自中共中央纪律检查委员会，特首办公室今天对媒体重申强调，特首已公开表明，修例工作由特区政府主动、自发进行。

据香港《星岛日报》今天报道，特首办回复查询时表示，不评论揣测报道，修例全过程都由港府主导，中央政府在整个过程中的立场，一直是对特区政府和特首表示理解、信任、尊重和支持。

路透社20日发表的报道称，北京最早在20年前就开始推动大陆与香港之间的逃犯移交法例，修例压力在2017年、即陈同佳案和特区政府提出修例前即已加剧，其动力来自推动中国反腐运动的中纪委。

路透社引述两名不具名的大陆知情官员透露，居住在香港的大陆富豪肖建华是中纪委其中一名调查目标。肖建华2017年初在香港四季酒店被强行带回大陆，这个事件当时被媒体广泛报道。路透社引述大陆官员透露，中纪委对于缺乏合法手段捉拿肖建华感到愤怒，于是从2017年开始向负责香港事务的大陆官员表明，迫切需要订立引渡安排。知情官员称，中纪委希望有一种比在港绑架大陆逃犯，能产生较少政治破坏性的方法。

报道称，中纪委的意见与负责香港事务的官员无法达成一致，直有陈同佳台湾杀人案提供了修订逃犯条例的契机。

