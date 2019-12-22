海南发布11项营商环境类制度创新案例

海南省委深改办（自贸办）今天（22日）在海口召开中国（海南）自由贸易试验区制度创新案例（第六批）新闻发布会，发布了优化营商环境11项制度创新案例。

据中新社报道，海南省委新闻发言人、省委副秘书长、省委深改办（自贸办）常务副主任孙大海表示，这11项营商环境类制度创新案例，均按照“首创性、已实施、效果好、可复制”原则，从57项候选案例中优选出来。

这11项营商环境制度创新案例包括：发行首单国有土地承包金资产支持证券；创新不同品种保税油品同船混装运输监管模式；搭建会计师事务所准入和会计师引进“直通车道”；创设“立、审、执”一体化涉外民商事法庭；与平台企业信息共享，实现税收征管“一次不跑、一步到位、一站办结”；创新“不征不转”等土地利用制度保障建设项目快速落地；创建临床急需国内未上市进口药品监管模式；创新会计审计专业服务政府采购管理模式；推行更广泛容缺办税；实施琼港澳游艇自由行；率先建立帆船运动旅游管理专项制度。

据悉，这些制度创新案例已取得良好效果。如， 海南省于2019年6月18日出台《中国(海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案》，对港澳游艇在自贸试验区进出、航行、停泊、旅游等方面推行便利化监管措施，真正实现港澳游艇“进得来”“手续简”“管得住”“游得动”。政策实施后，入境只需提前一天从网上申报一次；无需换领驾驶证书；各口岸部门实行联合查验，查验时间压缩至一小时以内。截至目前，出入境港澳游艇同比增加25%。

海南省2019年9月实施《海南经济特区注册会计师条例》，进一步降低会计审计机构和专业人才准入门槛，加速国际化、高质量会计审计资源在海南集聚。截至目前，已有一家特殊普通合伙会计师事务所、两家个人会计师事务所在海南设立；引进70名注册会计师到海南会计师事务所执业。

经最高人民法院批准，海南省于2019年9月在中国率先设立省级跨区域集中审理涉外民商事案件的法庭，截至目前已立案159件，审结35件，案件涉及多个法域、多种类型，覆盖美国、新加坡、韩国等国家及香港、台湾等地。

据孙大海介绍，在此之前，海南今年以来分5批正式对外发布了56项制度创新案例，对进一步优化营商环境、提升社会治理水平，加快推进自贸试验区、自由贸易港建设打下了坚实基础。