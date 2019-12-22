浙大教授谈师门“规矩”：男人半斤50度以上酒量

曾公开感叹研究生推免面试“性别比失调”的浙江大学教授冯钢，昨天（21日）再度因其“出格”言论而卷入舆论争议。

冯钢在其个人认证微博账号@冯钢-六合之外 发声称：“曾经有一个考生直至今日我还念念不忘，他是保送到浙大读硕。所有笔试面试都过了，我也以为没问题了。但他报的是我为导师，而我师门的规矩是男人半斤50度以上的酒量，他那天是拼着命喝了，我弟子把他抬回宾馆……但最后学校审核他还是没过，最终去了南大我同门周晓虹门下……我一直觉得我有愧于他，但我相信，这样的男人绝对是中华民族稀缺之人才，他不管干什么，那股拼死喝酒的意向，就垫定了他一生的骄傲！”

冯钢上述关于“硕士招生需半斤酒量”的言论随即引发网友热议，截至今天14时许，冯钢上述微博已获转发8100余次，留言3800多条。

在其微博留言中，绝大多数网友表达了反对意见，质疑冯钢言论所指涉的酒桌文化。

针对网友的反驳，冯钢今天上午10时许回应称：“田园荒芜，魑魅魍魉都把自当圣人了！声明一下：喝酒是庆贺，不是什么‘招生标准’（导师能定这玩意儿？），半斤也不是我定的，男生自己说说的‘规矩’，我们从来不劝酒，那天是他自己要喝，大家以为他已经被录取了才给他‘庆贺’，没想到还有材料‘审核’这关没过，所以才有遗憾。”

浙江大学官网资料介绍，冯钢，浙江杭州人，该校社会学系教授、博士生导师，主要学术领域为社会理论、政治社会学等，对马克思、韦伯、福柯等思想家有深入研究。