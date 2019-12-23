港府批台湾以司法互助为由消费法治

一名台湾男子今年10月涉嫌在尖沙咀一间表行行劫后，逃回台湾。港府回复查询时表示，台湾明知没有法律容许双方进行司法协助和移交逃犯，仍不断以不负责任的言论诋毁香港，港府对此表示反对和反感。台湾法务部回应称，台湾司法机关绝不以“没有司法互助”等借口而推卸责任。

据香港电台报道，就台湾男子涉嫌在香港一间表行行劫后逃回台湾一事，台湾大陆委员会向港府提出司法互助请求，以取得案发现场闭路电视画面、事主供词等证据。

港府回应称，台湾明知香港没有法律，容许两地进行司法协助，仍不断以不负责任的言论诋毁香港，港府对此反对和反感。

港府发言人指，在打击罪恶的原则下，香港已提供制度下可提供的材料，敦促台湾当局不要再以政治凌驾法治，以陈同佳案及这次劫案为借口，消费法治，发表等同要求港府违反香港法律的言论。港方不能认同台湾当局以政治考虑法治的看法，认为不符香港的法治精神。

对于香港电台的报道，台湾法务部对港府的表态作出回应。

台湾法务部官网昨晚（22日）发布声明称，港府从陈同佳案声称陈嫌将返台投案后，迄今没有下文，也不回应台湾要求提供该案在港证据的请求，如今又拒绝台籍嫌犯案件的司法互助请求，港府此举将导致个案的司法正义无法顺利伸张，令人遗憾。

台湾法务部表示，台湾是法治社会，对所有跨境司法互助的请求均提供协助，绝不以“没有司法互助”等借口或政治考量而推卸责任。

对于台湾男子在港涉案后逃回台湾一案，台湾法务部表示，台湾法院已经准许对该男子进行羁押，没有将其释放让其自行前往香港投案的道理。

法务部表示，台湾司法独立，面对跨境犯罪，寻求互相协助理所当然。