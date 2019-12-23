中国调整关税 逾850项商品暂定关税低于最惠国税率

中国国务院关税税则委员会印发通知，自2020年1月1日起，调整部分商品进口关税，将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

据新华社报道，中国此举是为了扩大进口，激发进口潜力，优化进口结构。

其中，适度增加中国国内相对紧缺或具有国外特色的日用消费品进口，新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率。

为降低用药成本，对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税。

为扩大先进技术、设备和零部件进口，新增或降低半导体检测分选编带机、多元件集成电路存储器、光刻胶用分散液、培养基等商品进口暂定税率。

为鼓励国内有需求的资源性产品进口，新增或降低部分木材和纸制品进口暂定税率。

中国还将自2020年1月1日起，取消钨废碎料和铌废碎料两种商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率，此举是为了与进口废物管理目录的调整时间相衔接。

中国将在2020年继续对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率，其中，进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚、智利、巴基斯坦自贸协定以及亚太贸易协定。

中国在2020年将继续对与中国建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率，并根据联合国最不发达国家名单和中国过渡期安排，调整特惠税率适用国别。

2020年7月1日起，中国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税，同时相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。

中国国务院关税税则委员会办公室表示，上述调整措施有利于降低进口成本；有利于提高对外开放水平，拓展贸易发展新空间，加快高标准自由贸易区建设；有利于与其他国家和地区共享发展成果。