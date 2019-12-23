中国财政部：明年政府债券发行仍将维持较大规模

中国财政部国库司司长王小龙提出，在大规模减税降费、财政收入增幅趋缓的背景下，政府债券筹资要发挥更大作用，2020年国债、地方债券发行将仍然维持较大规模。

据路透社23日的报道，王小龙在中国财政部国库司召开的2019年第四季度国债会议上作出上述表述。

中国财政部主管的中国财经报在其微信公众号上的报导称，2019年债券市场资金面合理充裕，国债需求较好，国债发行利率总体下行，国债发行工作顺利开展；地方债发行进度加快，发行利率降低，二级市场流动性改善。

报导并援引数据介绍，截至12月13日，今年国债累计发行约4.03万亿元人民币（0.78万亿新币），完成全年计划发行量约96%，其中，发行记账式国债147期（次）计3.63万亿元，占全部国债发行面值的90%；发行储蓄国债22期计3998.24亿元，占全部国债发行面值的10%。

地方债券累计发行4.34万亿元，其中，新增债券、再融资债券、置换债券分别发行3.03万亿元、1.15万亿元、0.16万亿元。新增债券中，一般债券、专项债券分别发行0.9万亿元、2.13万亿元。

报导援引的会议内容称，提前下达债务限额，统筹地方债券和国债、不同地区地方债券的发行工作，加快了地方债券发行进度。

会议并分析称，2019年国债发行主要呈现四个特点：一是记账式国债需求旺盛，发行利率总体下行。1月至11月平均投标倍数为2.82倍，同比增加0.37倍；平均发行利率3.04%，同比下降32个基点。

二是外资机构持有量持续增加。截至11月末，外资机构持有中国国债1.52万亿，同比增长16.52%；其中，境外机构持有1.29万亿元，同比增长19.27%，已成为除商业银行外第二大国债持有机构。

三是记账式国债流动性明显提升。1-11月，记账式国债现券交易29.15万亿元，同比增加超过七成，换手率第一次突破2倍达到2.04倍。国债期货成交12.99万亿元，同比增加3.02万亿元。

四是储蓄国债发行期次有所增加。

同时，会议还指出了地方债券发行主要呈现五个特点：一是发行进度显著加快。9月底前完成全年新增债券发行任务，序时进度较往年大幅提前。

二是发行利率降低。地方债券平均发行利率3.47%，同比降低43个基点；较国债收益率平均上浮27个基点，同比降低16个基点。

三是平均发行期限延长。地方债券平均发行期限10.19年，同比增加4.13年。

四是二级市场流动性得到改善。1月至11月，地方债券现券交易9.07万亿元，同比增加5.58万亿元；换手率0.47倍，同比增加0.25倍。

五是成功推出地方债券商业银行柜台发行。