中国首例单身女性争取冻卵案今日开庭

中国首例单身女性争取冻卵案12月23日在北京市朝阳区人民法院公开开庭审理。

综合中新社和界面新闻报道，当事人徐枣枣（化名）22日受采访时介绍，2018年11月14日她去首都医科大学附属北京妇产医院生殖科咨询冻卵事宜，并通过相关检查确认身体正常、卵子健康，但医生表示，按照相关制度，医院无法为单身女性提供冻卵服务。

为此，徐枣枣以侵害一般人格权将医院告上法庭。她在起诉书中表示，原告作为年满30岁的成年女性，有把自己现阶段最适合生育时期的卵子取出并冷冻保存的意愿。

起诉书显示，原告认为被告的行为是对原告女性身份的歧视，违背了《中华人民共和国妇女权益保障法》对男女平等，消除对妇女一切形式的歧视等相关规定，侵害了原告的一般人格权。

徐枣枣请求法院判令被告停止对原告一般人格权的侵害，为原告提供冻卵服务，并判令被告承担本案诉讼费。

据徐枣枣的代理律师于丽颖介绍，该案是中国首例单身女性争取冻卵案。

徐枣枣表示，决定冻卵，一方面是目前技术已经成熟；另一方面是生活在大城市的焦虑。她不想暂缓事业发展，也不想未来后悔现在不生育的决定。她表示，目前未婚男性能冷冻自己的精子，那为什么单身女性想要冷冻自己的卵子却那么难。

此前在10月，曾有媒体报道称武汉同济生殖医学专科医院拿到国内首张健康未婚女性冻卵通行证，该医院称冻卵整个过程需要10至15天，费用不超过20000元（人民币，下同，3867.49新币）。不过，湖北省卫健委随后澄清，未婚女性“冻卵”并未放开，该机构仅是获准开展生殖医学科学研究和技术推广，不属于执业许可。