中国央行副行长：应警惕低利率或引发的资产泡沫风险

中国人民银行副行长陈雨露认为，在低利率已成为全球经济常态的新环境下，中国应更加珍惜与中高速增长相匹配的正常货币政策空间，警惕低利率可能引发的资产泡沫风险，通过价格杠杆充分发挥市场在优化资源配置中的决定性作用。

据路透社报道，陈雨露21日在“2019中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”上做出上述表述。他还指出，还要加快深化改革开放更好地发挥政府作用，畅通货币政策传导机制，丰富货币政策工具箱，为可能的下一步外部危机应对做好技术性准备。

陈雨露认为，从短期和政策操作层面来看，实施负利率政策后，市场主体预期的变化会使金融条件趋向宽松，长期利率水平会随着未来短期利率预期的下降而逐步走低，进一步使期限利差收窄，市场信心得到一定的提振，融资的约束也会有所改善。

他称，“但是，从长期和货币政策最终目标来看，负利率政策效果可能并不理想。”利率过低扭曲了价格信号作用，弱化了利率政策传导效果；利率过低还将加剧资产泡沫，放大风险偏好和货币政策传导的风险承担，这不仅会增加系统性风险，还可能会扩大贫富差距、加剧全球民粹主义倾向。

此外，利率过低还将影响银行盈利，降低保险公司、养老金机构的收益，加大养老体系负担，损害微观主体的金融资源配置功能。也不利于国际政策协调，容易引发竞争性货币贬值和金融动荡。

另外，对于越来越多的中央银行和货币当局开始关注“天秤币”等稳定币对货币主权、资本管制、支付体系监管等公共政策的挑战，陈雨露认为，稳定币的使用可能带来两个挑战。一方面，稳定币在降低支付成本方面潜力较大，但其交易和支付的信息独立于现有支付体系之外，也会给央行和货币当局的监管带来挑战。另一方面，稳定币发行机制与央行货币发行机制不同，在现行资产负债表机制下，能否完全承担支付结算的功能还不确定。

陈雨露表示，稳定币还可能削弱资本管制的效果，并影响国内金融稳定；对货币政策的影响方面，全球稳定币会冲击一国的货币主权。稳定币的潜在用户基础巨大，有可能在个别司法辖区具有系统重要性，在全国甚至全球范围内替代现行货币。稳定币对弱势货币的威胁更大。

他指出，五年前，人民银行启动了数字货币的研究和法定数字货币的研发。一方面，要增强法定货币体系对未来数字经济生态的适应性；另一方面，也是要应对全球稳定币的挑战。当然，主权数字货币的发行也存在着“狭义银行”效应，需要我们供给相应的理论创新成果和应对政策。