云南高院：孙小果犯罪事实及司法腐败情节触目惊心

中国云南省高级人民法院有关负责人就孙小果再审案宣判回答记者问时说，二十多年来，孙小果多次犯罪却没有得到应有的法律惩处，相关犯罪事实以及司法腐败情节触目惊心，彻底查清孙小果案，彰显司法机关直面问题、勇于纠错，维护和提升司法公信力。

据中国央视新闻客户端报道，记者问道，再审中，云南高院发现原再审判决和二审判决有哪些错误，该从中吸取什么教训？

有关负责人说，本案历经1998年一审、1999年二审以及2007年原再审三次审理。本次再审查明，本案原再审和二审否定一审认定孙小果强奸幼女的事实并据此改判，与本次再审查明的事实不符，存在认定事实和适用法律错误。

二十多年来，孙小果多次犯罪却没有得到应有的法律惩处，相关犯罪事实以及司法腐败情节触目惊心，严重挑战社会公众及法律的底线，社会各界高度关切，对事实真相拭目以待。彻底查清孙小果案，对案件所涉“关系网”“保护伞”一查到底，彰显司法机关直面问题、勇于纠错，维护和提升司法公信力。

云南法院系统下一步将深入查找孙小果案件中反映出来的队伍管理中存在的突出问题和薄弱环节。

记者还问道，孙小果近日已因出狱后涉黑犯罪被判25年，为何要将本次再审确定的刑罚与之合并，决定执行死刑？

相关负责人回答称，根据刑法、刑事诉讼法关于数罪并罚及刑罚执行的有关规定，对孙小果本次再审确定的刑罚和其2013年至2018年所犯涉黑犯罪判处的刑罚不能分开执行，必须进行衔接和合并。

对于为何将孙小果1997年案件再审、出狱后再次涉黑犯罪案件及其“保护伞”职务犯罪案件分开在不同法院审理的问题，云南高院有关负责人说，刑事诉讼法规定，各级法院院长对该院已发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，须提交审判委员会处理。

云南省高级人民法院在办案中，发现孙小果案原审判过程中审判人员存在受贿、徇私舞弊行为，致使原判决在认定事实和适用法律方面存在错误。经院长提交审判委员会讨论后作出决定，对孙小果案启动再审。

孙小果案案情错综复杂，既涉及其1994年、1997年以及出狱后等多次犯罪，又涉及与其相关的19名公职人员及重要关系人职务犯罪。因此，由云南高院再审孙小果旧案，云南其他法院审理孙小果涉黑犯罪及其“保护伞”职务犯罪案件，有利于对孙小果的整个犯罪事实及“关系网”“保护伞”进行全面梳理。

对于孙小果最终是否会被执行死刑，负责人称，本案宣判后，云南高院将依照死刑复核程序报请最高人民法院核准，并按照最高人民法院的复核结果依法执行。