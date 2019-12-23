消息：国际贸易争端助欧盟对中国小麦出口迈向百万吨

谷物市场消息人士称，欧盟2019年度对中国的小麦出口料达100万吨左右，其中以法国小麦为主，国际贸易争端让欧洲得以在小麦丰产后转移部分出口。

据路透社20日报道，消息人士所称的欧盟对中国的小麦出口料达100万吨，部分是由于海运运费成本的关系，中国很少从欧洲进口小麦。但中国与美国的贸易争端久拖不决，加上与澳洲和加拿大贸易关系紧张，使其不得不从其他地方寻求小麦来源。

根据欧盟官方数据，截至12月15日，欧盟28国在自7月1日起的2019和2020作物年度向中国出口了72万吨小麦；相比2018至2019全年度才13.1万吨。

港口数据显示，法国本作物年度迄今已向中国出口逾60万吨小麦。法国是欧盟最大的小麦出口国。

欧洲和中国的贸易商表示，法国总计可能出口约80万吨面粉级小麦，同时另外预计从波罗的海国家装运24万至26万吨。

一位贸易商说，“中国与美国、澳洲及加拿大小麦贸易有点问题，所以他们重新向欧洲寻求供应。”

美国和中国过去18个月的关税战扰乱了两国农产品贸易，尽管上周宣布的协议要求中国增加对美国农产品的进口。

与澳洲和加拿大的政治紧张关系也导致中国限制对两国农产品的进口。

欧盟普通小麦，不包括硬质小麦的产量在2018年遭遇旱灾后今年增长了14%以上。

但贸易商表示，鉴于美中第一阶段贸易协议可能使中国恢复进口美国小麦，目前还不清楚欧盟对中国的小麦出口在下月当前这波装运结束后能否进一步增加。