中国中央政府推港官员任职联合国 林郑：重大突破

香港特首林郑月娥今日（23日）在“国家推送香港青年赴联合国任职发布会”中宣布，将有五名特区政府青年公务员到联合国不同机构任职，这是特区官员首次以中国人员身份、在国家推荐下到联合国任职，是国家支持香港青年在国际舞台，施展才能的崭新计划，对香港来说是重大突破。

据香港01报道，林郑月娥表示，在中国大陆外交部驻港特派员公署及特区政府共同努力下，五位来自行的青年公务员，将获送到联合国任职。他们明年会分别在位于联合国纽约总部、日内瓦办事处、维也纳办事处及世界气象组织担任初级专业人员，五人在政府工作五至八年。

这五名香港官员分别来自政务司司长办公室辖下行政署、香港天文台、机电工程署及廉政公署。

林郑指，这次计划是特区政府公务员首次以中国人员身份，在国家的推荐下到联合国任职，是国家支持香港青年国际舞台施展才能，这对香港而言是一大突破。

林郑感谢外交部驻港特派员谢锋上任不久后，就马上跟进她的建议。林郑又指，中国大陆外交部在今年7月尾至8月初时，安排该五名青年公务员在北京进行一个星期的培训，增进了他们对国家外交政策、国际形势、联合国的认识。

林郑月娥称，特区政府致力培育青年成为对社会有承担、未来有愿景，同时具备国家观念、香港情怀及国际视野的社会栋梁，因此特区政府锐意创造条件，让青年走出香港，放眼世界，扩阔他们国际视野及人脉。

中国大陆外交部驻港特派员谢锋表示，香港与国家命运与共，在不同历史时期，香港为国家作出了不可取代的贡献，同时亦成就了香港，及一代又一代与国家同心同行的香港青年。而一带一路、大湾区等国家战略，为香港发展提供了新机遇，亦为青年成长成才打开了新空间。谢锋说，有关青年公务员任职联合国的安排，体现了中央对香港青年的重视和厚爱，并体现特区政府及特首林郑月娥对香港青年的关心和支持，亦展现一国两制的制度优势。