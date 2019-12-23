习近平会见文在寅：中韩在朝鲜问题上利益契合

韩国总统文在寅23日在北京人民大会堂同中国国家主席习近平举行会谈。两国元首就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平表示，中韩在朝鲜半岛问题上的立场和利益契合，主张通过对话协商解决问题，是维稳促谈的坚定力量。文在寅表示，韩半岛紧张局势升级等情况对韩中两国以及朝鲜都不利，希望韩中两国进一步加强合作。

综合央视新闻和韩联社报道，习近平指，中韩都是亚洲乃至世界上有分量、有影响的重要国家，两国在推动双边关系实现更好发展、促进地区和平稳定繁荣、捍卫多边主义和自由贸易体制等方面拥有广泛共识。中韩应深化和发展战略合作伙伴关系，照顾彼此核心利益和重大关切，推动双边关系迈上更高水平。

习近平强调，双方要以实现高质量融合发展为目标，提升务实合作层次和水平。双方可以推动共建“一带一路”倡议同韩方发展战略规划对接进一步早见实效，加快双边自由贸易协定第二阶段谈判。要用好中韩人文交流促进委员会平台，开展好教育、体育、媒体、青少年、地方等领域交流，加强执法安全合作，共同打击跨境犯罪。

习近平强调，当前，保护主义、单边主义、霸凌行径逆流而动，扰乱全球治理，威胁世界和平稳定。中国作为负责任大国，始终把自身发展寓于世界发展潮流之中，愿同各国坚持平等互利，同享机遇。希望双方继续在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内加强协调，维护国际公平正义和两国正当权益。

文在寅表示，韩方希进一步扩大两国经贸、文化、体育、环保等领域合作，推进“一带一路”倡议同韩“新南方新北方政策”对接，加快推进联合开拓第三方市场合作。韩方愿同中方加强沟通，继续做好在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作。韩方认为，无论香港事务还是涉及新疆的问题，都是中国的内政。韩方理解中方在重大问题上的立场，支持自由贸易，愿同中方继续加强在地区国际事务中的沟通协作。

他还表达邀请习近平访韩之意，表示希望明年早日在首尔和习近平重逢。

文在寅说，今年是新中国成立70周年，亦是韩国三一抗日独立运动和大韩民国临时政府成立100周年。这一年，两国都回顾历史并准备开启新的时代。今年韩中关系和韩半岛局势发生了不少变化并取得成就。两国之间的交流重回正轨，双边交易额突破2000亿美元（2713.38亿新币）大关，往来人员超800万人次。

两国元首还就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平指出，中韩在朝鲜半岛问题上的立场和利益契合，都坚持维护半岛和平稳定，主张通过对话协商解决问题，是维稳促谈的坚定力量。中方支持韩方继续同朝方改善关系，为推动半岛和谈进程注入动力。

文在寅在会上表示，朝美对话中断、韩半岛紧张局势升级等情况对韩中两国以及朝鲜都不利。文在寅说，希望韩中两国进一步加强合作，把握难得的机会取得积极成果。韩方高度赞赏中方其间为推进韩半岛无核化与和平进程发挥重要作用。