中国住建部：明年着力稳地价稳房价 培育发展租赁住房

中国住房和城乡建设部周一（23日）就明年重点任务作出安排，提出明年要着力稳地价稳房价稳预期，保持房地产市场平稳健康发展，培育和发展租赁住房，解决新市民等群体的住房问题。把握棚改范围和标准，推进棚户区改造。

据路透社报道，中国住建部官网刊登新闻稿引述会议指出，要长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，着力建立和完善房地产调控的体制机制，完善住房保障体系试点工作，争取形成可复制、可推广经验。

会议要求，要全面落实因城施策、稳地价稳房价稳预期的长效管理调控机制，保持房地产市场平稳运行，坚决防范化解房地产市场风险。会议称，推动城市开发建设由增量建设为主转向存量提质改造和增量结构调整并重。

会议并要求，全力推进农村危房改造工作，确保脱贫攻坚需改造的135.2万户危房2020年全部竣工。加大城市黑臭水体治理力度，确保2020年底前地级及以上城市建成区黑臭水体消除90%以上。

此外，会议强调，明年要着力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。改革完善工程标准体系，深化工程造价市场化改革；推进钢结构装配式住宅建设试点；完善工程担保制度，改革建筑劳务用工制度。

关于棚户区改造，会议称，截至11月底，已开工315万套，超额完成289万套的目标任务。

中国国务院副总理韩正17日在住房城乡建设部召开座谈会，他当时表示，要坚持稳字当头，做好住房和城乡建设工作，要坚持因城施策，落实城市政府主体责任，围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，完善长效管理调控机制，做好重点区域房地产市场调控工作，促进房地产市场平稳健康发展。