韩国瑜被疑强抱女婴 女婴父亲吁勿过度渲染

国民党总统候选人韩国瑜22日在参加活动时抱起一女婴，被质疑该行为未获得同意，甚至有医生指孩子会出现疱疹状况。女婴父亲呼吁媒体不要过度渲染，表示会针对媒体、医生提出告诉。

据《联合报》报道，女婴的父亲王先生受访指出，韩国瑜不是流浪汉，他会针对媒体、医生提出告诉。

王先生还提供了声明手稿，呼吁媒体不要过度渲染，他自己和夫人为中立选民，无任何政党色彩，事前也不知道韩国瑜是颁奖嘉宾。本带着让孩子快乐成长的心情，带宝宝报名宝宝爬行比赛活动。他和夫人全程皆在现场，没有谁把宝宝抢去拍照情事。

王先生表示，其女儿竞赛获得名次，上台与颁奖与嘉宾合照纪念实属常情，没有同意不同意与谁合影的问题。

对于女儿被韩国瑜抱起后大哭，王先生表示，其女儿个性内向，不是妈妈本人抱皆会大哭，颁奖人韩国瑜已尽力安抚，没有强抱宝宝的事情。

王先生表示，其本人不干预任何政治立场，但是医师姜冠宇未经同意，即将女儿相片与另一孩子感染疱疹病毒满头红点、结痂照片放在一起，供网友讨论、谩骂有失公允，伤害到女儿，王先生本人将保留法律追诉权。

韩国瑜昨天参加立委候选人黄桂兰举办的宝宝爬行赛活动，抱起一女婴后女婴大哭，被质疑该行为未获得同意，甚至有医生指出会出现疱疹状况。