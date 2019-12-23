圣诞卡中现囚徒求助信息 英国乐购暂停与中国供货商合作

英国媒体报道，一小女孩在购买的圣诞卡中发现来自中国监狱囚犯的求助信息。对此，英国最大的连锁超市乐购（Tesco）宣布暂停与一家中国供应商的合作。

综合美国之音和《卫报》报道，乐购发言人当地时间周日（22日）表示，“我们对使用监狱劳工深恶痛绝，绝不会允许其出现在我们的供应链中。我们对这些指称非常震惊，立即暂时停止与制作这些卡片的工厂合作，并展开调查。”

乐购说，圣诞卡是由浙江云广印业有限公司（Zheijiang Yunguang Printing）为一些食品公司和制药公司印制的。

乐购的发言人说，“上个月刚刚对这家供应商进行了独立的审计，没有证据显示他们违反我们禁止使用监狱劳工的规定。”

该发言人说，“一旦某个供应商违反这些规定，我们将立即并永久将他们除名。”

乐购是英国最大的超市，每年从慈善圣诞卡销售收益中拿出30万英镑（52.95万新币），捐给一些英国的慈善组织。

英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）22日报道，一个六岁的小女孩发现，在家人购买的圣诞卡中夹有一条来自中国监狱的求助信息。

这张圣诞卡中的字条写道：“我们是中国上海青浦监狱的外国犯人，被迫劳役。请帮助我们，并通知人权组织。”

美国之音引述报道说，圣诞卡中的字条说，请看到这一信息的人请联系韩龙飞（Peter Humphrey）先生。这名女孩的父亲随后通过领英（LinkedIn）社交网络联系上了前英国记者、曾经在上海青浦监狱服过刑的韩龙飞（Peter Humphrey）。

韩龙飞在回复星期天泰晤士报时说，他不了解将这个字条放入圣诞卡盒子中的犯人的身份或国籍，但是他说，“毫无疑问，他们是在我2015年6月获释前认识我的青浦监狱的犯人。我在这个上海郊区的监狱中被关过23个月。”

韩龙飞说，他与曾在上海青浦监狱的狱友取得了联系，其中一名囚犯说，囚犯们已经至少两年在狱中从事给乐购的卡片进行日常的组装和包装工作。

韩龙飞和其美籍华裔妻子虞英曾于2013年被拘留。当时韩飞龙夫妇受雇于英国葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）去调查该公司一名在中国的前雇员。