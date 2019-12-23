日本前驻台代表沼田：蔡韩差距或在5％之内

日本台湾交流协会前台北事务所代表沼田干夫谈及台湾选情时说，虽然民调显示台湾现总统蔡英文和国民党参选人韩国瑜的支持率差距达20%，但他认为最后的投票结果差距可能在5%之内。

据《自由时报》报道，沼田干夫22日应邀在日本李登辉之友年终餐会中演讲，他以“日台关系的现状与展望”发表长约40分钟的演讲，谈及台湾明年总统和立委选举。

谈及台湾总统大选时，沼田干夫说，去年11月24日九合一选举后，日本台湾交流协会回报一份分析报告给东京。分析中认为，2020年1月台湾的总统和立委选举，民进党胜选的可能性非常低，国民党的支持回复。

沼田干夫说，6月香港反修例运动以来，蔡英文的支持度持续上升到四成以上。蔡英文的民调支持度现在到达45%或近五成，领先韩国瑜20%左右。

但是沼田干夫认为，选举已进入短兵相接的最后时期，最后的结果如何还很难说，他的看法是最后蔡韩二人差距可能在5%之内。

沼田认为最大的因素是蔡英文的特质，他表示，蔡英文是一位有能力、坚忍且非常干净的政治人物，但她缺乏感召力，适合担任一个专门“炒冷”气氛的人。在选举进入“巷战”短兵相接期，蔡英文下乡拉票，如果不能炒热、反而炒冷气氛，票是会跑掉。

反观对手韩国瑜，沼田认为，韩国瑜和蔡英文刚好相反，韩国瑜对谁都很谦虚、很低姿态，让人家觉得很舒服，而且谈话也很有趣，这种能力不能小看。